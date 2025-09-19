La ruptura es total: Difunden comentario en que Camila Andrade desconoce a Kaminski - Chilevisión

Si bien el comentario fue borrado, el medio InFama logró capturarlo y publicarlo en redes.

Este viernes Camila Andrade impactó a sus seguidores tras responder un comentario en redes sociales donde negaba la existencia de Francisco Kaminski.

Hay que recordar que la pareja dio por finalizada su relación hace unos días, noticia que fue confirmada por el animador luego del mediático problema que protagonizó por su vinculación con el caso del “Rey de Meiggs”.

En esa línea, la modelo publicó una foto de ella celebrando Fiestras Patrias, cuando una usuaria de Instagram le preguntó por su ex pareja, escribiendo "y Kaminski?".

A lo que Andrade le respondió simplemente con un "¿quién?".

Si bien el comentario fue borrado, el medio InFama logró capturarlo y publicarlo en redes.

Mira el comentario a continuación: