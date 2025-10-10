No comía hace tres días: Carla Jara contó encuentro con Kaminski tras asesinato del Rey de Meiggs - Chilevisión

La exMekano recordó un difícil episodio en que el comunicador entró a su casa por primera vez luego de la separación y se encontraba pasando por un complejo escenario.

Carla Jara estará esta noche en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, ocasión en la hablará sobre el conflicto de su expareja, Francisco Kaminski, y su vinculación con el caso del "Rey de Meiggs".

La exMekano se refirió a las consecuencias que le trajo a ella y a su hijo el vínculo del animador con el mediático caso, luego de confirmarse que Kaminski era una de las personas que le debía dinero al prestamista informal asesinado por sicarios en Ñuñoa.

“Yo decía, lo pueden secuestrar (a su hijo), era lo que se me venía a la cabeza... Nunca quise pensar el escenario más trágico. Yo dejé de pedir comida por internet, dejé de pedir al supermercado, mi mamá era la que me dejaba todo en la casa”, contó.

El encuentro con Kaminski

Carla Jara relató un complejo momento que vivió, cuando Kaminski quiso hablar con el hijo que tienen en común para aclarar las interrogantes de su hijo, ocasión en la que él visitó su casa.

“Yo invito a Francisco que vaya a la casa. Por primera vez vuelve a entrar a la casa desde que nos separamos... Fue heavy”, aseguró, refiriéndose a su semblante.

Según su relato, cuando abre la puerta “lo veo y era otro Francisco. Su cara era completamente diferente, su cara, su semblante, todo era muy heavy... Le digo ¿almorzaste? y me dice ´no, no como hace 3 días”.