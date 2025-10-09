 VIDEO | “¿Con quién estuve casada?”: Carla Jara rompe el silencio y enfrenta polémicas de Kaminski en PH - Chilevisión
09/10/2025 09:11

VIDEO | “¿Con quién estuve casada?”: Carla Jara rompe el silencio y enfrenta polémicas de Kaminski en PH

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar del impacto tras darse a conocer el vínculo entre su exesposo y José Reyes Ossa, más conocido como Rey de Meiggs.

Este viernes Carla Jara regresará a Podemos Hablar de Chilevisión y romperá el silencio sobre las recientes polémicas de su exesposo Francisco Kaminski.

En conversación con Diana Bolocco, la comunicadora abordará por primera vez el vínculo de Kaminski con José Reyes Ossa, más conocido como Rey de Meiggs, quien fue asesinado en junio en Ñuñoa.

"Lo primero que pensaba y decía era: ¿Con quién estuve casada?", declaró Jara en un adelanto exclusivo del capítulo.

Carla Jara vuelve este viernes a Podemos Hablar

En las imágenes se observa a Carla Jara contando, entre lágrimas, el impacto que tuvo este caso en su entorno personal, especialmente en la seguridad de su hijo. "Yo decía 'lo pueden secuestrar'", afirmó.

Asimismo, la exMekano confirmó la contratación de un guardaespaldas armado tras destaparse el vínculo de Kaminski con el hombre asesinado. "Lo que pase, mi hijo y yo estamos antes de cualquier cosa", señaló.

"Me dice 'ándate a un lugar seguro', y yo le dije 'no, yo no me voy a arrancar porque no he hecho nada malo'", comentó al final del adelanto.

Se trata del regreso de Jara al estelar de Chilevisión, a más de un año de la entrevista después de su polémico quiebre con Francisco Kaminski en 2024.

El nuevo capítulo de PH se emitirá este viernes 10 de octubre, después de la edición de CHV Noticias Central.

Mira el adelanto acá:

