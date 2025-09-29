“Me dice que...”: Destapan la tajante respuesta de Carla Jara por rumores de regreso con Kaminski - Chilevisión

Mientras que Carla Jara no quiso hablar con la prensa, Paulina Nin aseguró haber conversado con la exMekano, quien contó la opinión de la comunicadora ante los rumores.

Este domingo, Paulina Nin conversó con Primer Plano y reveló la opinión de Carla Jara sobre la predicción de Vanessa Daroch y los rumores que la vinculan sentimentalmente con Francisco Kaminski.

El equipo de Primer Plano intentó conversar con Carla para preguntarle por estos rumores, pero ella no detuvo su vehículo y haciendo un gesto de disculpas a la cámara, se fue del lugar.

¿Carla Jara piensa retomar su relación con Francisco Kaminski?

"La Carla me dice que jamás ha pretendido ni piensa volver con Kaminski", aseguró Paulina Nin, respecto de los rumores que aseguraban que la pareja había tenido un acercamiento durante las Fiestas Patrias.

En esa misma línea, reveló: "Mantengo una relación cordial, me dijo, porque es el papá de mi hijo".

Finalmente, Camila Andrade reaccionó a la posibilidad de que el matrimonio decida darse una segunda oportunidad y declaró: "No sé po, no tengo idea porque yo ya no... hoy en día no tengo contacto con él y si llegan a volver...".

Finalmente, la modelo acompañó sus declaraciones con un gesto despreocupado hacia la cámara, tras haber asegurado que su relación con Kaminski no terminó de buena manera.

Revive el capítulo de Primer Plano: