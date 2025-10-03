“Ascendería a los $400 millones”: Kaminski debería mucho más dinero a viuda del “Rey de Meiggs” - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez reveló nuevos detalles sobre la deuda que mantendría el comunicador, la que sería muy superior a lo que se conocía.

En el marco de la investigación por el crimen del "Rey de Meiggs", surgieron nuevos antecedentes sobre la deuda que mantendría Francisco Kaminski con la viuda del empresario.

Si bien en un principio se conoció que se trataba de un préstamo informal de $45 millones de pesos, en el cual el comunicador debía devolver 70 - de acuerdo a lo anotado en el cuaderno del fallecido-, al paracer se trataría de un monto mucho más elevado.

Así lo reveló Cecilia Gutiérrez en el panel de Plan Perfecto, donde señaló que “yo tuve acceso a conversar con personas que tuvieron la posibilidad de hablar con Wilson Verdugo, que es la persona que está en prisión preventiva acusado de ser el autor intelectual de este delito”.

“Él le habría comentado a sus cercanos que la deuda de Kaminski ascendería a los $400 millones de pesos”, aseguró.

Viuda del "Rey de Meiggs" y sospechas sobre Kaminski

La viuda de José Reyes, empresario conocido como el "Rey de Meiggs" entregó una nueva declaración ante Fiscalía, en la que manifestó sus sospechas sobre Francisco Kaminski.

“Yo a Kaminski le avisé cuando venía de Viña a Santiago, lo llamo y le digo: ‘oye, mataron a Felipe’ y me dijo ‘chita Coni, ¿cómo?’, y me dio las condolencias y nada más. Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata”, manifestó.