Camila Andrade cuenta por primera vez que sufre una delicada enfermedad: “Fue un balde de agua fría” - Chilevisión

En entrevista con Podemos Hablar, la modelo habló de su nuevo "renacer" pese a que hace seis meses recibió un complejo diagnóstico de salud.
Camila Andrade es una de las invitadas del próximo capítulo de Podemos Hablar, donde reveló la delicada enfermedad que le diagnosticaron este año y optó por mantenerlo en privado hasta ahora.
En una conversación con Diana Bolocco, Andrade dio a conocer que hace seis meses fue diagnosticada con fibromialgia, enfermedad crónica que se caracteriza por causar dolor generalizado en todo el cuerpo, sumado a otros complejos síntomas.
"Primera vez hablo de esto. Me diagnosticaron fibromialgia este año, fue como un balde de agua fría para mí, porque claro, soy una mujer relativamente sana, me muevo, hago deporte, trabajo harto, siempre trabajé desde muy chica", partió diciendo.
Respecto a las señales antes de conocer el diagnóstico, reconoció que "tenía dolores de hace mucho tiempo", pero que "en los últimos años se han agudizado" y que "todos los días de mi vida siento dolor”.
Según la Corporación de Fibromialgia Chile, la fibromialgia es "una enfermedad crónica caracterizada por dolor músculo esquelético generalizado y fatiga, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos en múltiples puntos de dolor, sin alteraciones, sin alteraciones orgánicas demostrables".
La participante de Fiebre de Baile aseguró que este diagnóstico se ha transformado en un impulso para replantear su vida, priorizar su bienestar y enfrentar con más fortaleza este nuevo capítulo personal.
De hecho, su actual paso por el programa de baile lo ha calificado como "un segundo renacer" en medio de un complejo año para ella.
“Estoy bien, mucho más tranquila. Efectivamente, Fiebre de Baile ha llegado a darle un aire fresco en el último tiempo en mi vida, así que estoy disfrutando a concho", sostuvo.
También abordó su mediático quiebre con Francisco Kaminski, reconociendo que aún "hay heridas abiertas" y que está trabajando en "seguir reconstruyendo".
“Nunca sentí que quise abandonar un buque por ‘x’ motivo que se estaba haciendo de público conocimiento, yo creo que son otras cosas en la interna que nos pasaron una mala jugada", dijo sobre las razones de la separación.
La comunicadora confesó que su relación con Francisco fue la más importante de su vida: “Sí, absolutamente, yo tuve una relación preciosa con él. Considero yo que fue un gran amor de mi vida porque él es muy generoso, cariñoso, tiene un lado sensible, súper bonito, desarrollado, tremendamente simpático".
Sobre la posibilidad de retomar la relación en un futuro con Kaminski, respondió: “No es algo que esté en mis planes, diría que no, pero no soy de decir ‘nunca’ a nada”.
El nuevo capítulo de Podemos Hablar se emitirá este viernes 14 de noviembre después de la edición de CHV Noticias Central.
Además de Andrade, también contará con la participación de Agustín "Pastelito" Maluenda y Vasco Moulian.