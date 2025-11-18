¡Los vieron juntos! Camila Andrade rompió el silencio por rumores de reconciliación con Kaminski - Chilevisión

La participante de Fiebre de Baile fue consultada por los rumores que circularon luego de que fuera vista junto a su expareja en un evento y se explicó cuál es el vínculo que mantienen.

Camila Andrade enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Francisco Kaminski y explicó cómo está actualmente su relación.

La modelo fue consultada en Fiebre de Baile por una información que surgió durante el fin de semana, por su participación en un evento de modas en el que se le habría visto junto al locutor radial.

“Supe, leí al respecto. No es mucho de lo que se está hablando, no es tan así”, comenzó señalando.

¿Reconciliación entre Camila Andrade y Kaminski?

Camila Andrade también entregó detalles de su actual vínculo con Francisco Kaminski, luego de una mediática separación en la que se enfrentaron con mensajes cruzados en redes sociales.

“Lo cierto es que hay una buena y sana comunicación de exparejas, cordial y sana después de tantas cosas que han pasado”, aseguró.

Sin embargo, ante la insistencia de Juan Pablo Queraltó sobre si Francisco Kaminski la acompañó o no durante su evento, la comunicadora optó por no referirse directamente.

“Somos expololos. Me siento en un momento súper bien, súper tranquila, trabajando mucho y espero que él también esté en un momento tranquilo, de paz, después de tantas cosas que han pasado”, aseguró.

Finalmente, insitió en que en este momento “estoy muy tranquila y contenta”.