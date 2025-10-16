 ¿Se molestó? José Antonio Neme reaccionó a la parodia de José Miguel Viñuela en Fiebre de Baile - Chilevisión
16/10/2025 11:23

¿Se molestó? José Antonio Neme reaccionó a la parodia de José Miguel Viñuela en Fiebre de Baile

José Miguel Viñuela ha sorprendido a los televidentes con una parodia al periodista, personaje que bautizó como "José Antonio Nepe".

Publicado por CHV Noticias

José Antonio Neme alzó la voz en medio de los rumores sobre una supuesta molestia con José Miguel Viñuela, a raíz de sus constantes imitaciones en televisión.

Desde hace un tiempo, Viñuela ha sorprendido a los televidentes con una hilarante parodia al periodista, personaje que bautizó como "José Antonio Nepe".

El lunes pasado, el exanimador de Mekano se presentó en Fiebre de Baile, protagonizando un divertido momento en el estudio.

Ante esto, paneles de farándula especularon sobre un posible quiebre entre los comunicadores, asegurando que José Antonio ya no estaría tan cómodo con la imitación.

José Antonio Neme alzó la voz por parodia de Viñuela

En conversación con LUN, Neme despejó cualquier duda sobre la imitación de José Miguel Viñuela.

"Me parece que se ha armado como una suerte de tormenta a partir de la imitación que, creo, es muy graciosa", partió aclarando.

Luego, el periodista reconoció que "no me ofende, estoy tan desprovisto del ego que me río; me parece interesante que alguien te imite o que se inspire en ti".

Por su parte, Viñuela detalló al mismo medio que José Antonio "no está enojado, hablo con él por WhatsApp todos los días. Se ríe mucho con el personaje y hasta me da tips para hacerlo mejor".

"Ahora en Fiebre de Baile nos demoramos como 45 minutos en dejar la barba lista, fuimos pelo por pelo. También nos hemos preocupado de respingar bien la nariz en la punta, las comisuras de los lados bien marcadas", agregó.

