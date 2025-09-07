 “Nunca lo pescaste”: Pamela Díaz sorprendió a Paloma Fiuza con inesperada confesión sobre Viñuela - Chilevisión
07/09/2025 18:35

“Nunca lo pescaste”: Pamela Díaz sorprendió a Paloma Fiuza con inesperada confesión sobre Viñuela

La bailarina de Porto Seguro fue la invitada de La Fiera en su programa de YouTube y recordó su relación con el animador de Mekano, cuando ambos compartían en el programa juvenil.

Publicado por CHV Noticias

La ex bailarina de Mekano Paloma Fiuza fue la nueva entrevistada de Pamela Díaz en su programa de YouTube llamado Sin Editar, donde hicieron una inesperada mención a José Miguel Viñuela.

Todo comenzó cuando la celebridad oriunda de Brasil, más conocida como Pops, recordó que el animador formó parte de importantes momentos para la agrupación Porto Seguro, de la cual ella formó parte a comienzos de los 2000.

Entre ellos, según relató, una actuación en uno de los escenarios más grandes del país, el Estadio Nacional, pues mencionó la vez que se presentaron en el marco de una Teletón.

A raíz de esto, Díaz aprovechó el momento para lanzar un desconocido antecedente que involucró al presentador del programa juvenil: "Le gustabas a Viñuela, y tú nunca lo pescaste", soltó en el espacio, cuyo extracto tituló como "mi amiga que lo tiró a la friendzone".

La brasileña tuvo una espontánea reacción y, algo confundida, respondió: “Ay, Viñuela. Pero sí, no...”, dando a entender que no fue algo recíproco.

Aunque luego aclaró: "Pero yo lo quiero mucho".

Fiuza luego continuó hablando sobre Viñuela y agregó: “Aparte que él estaba... creo que estaban con una enamorada. Yo conocí a su enamorada de la época. Estaba con novia, una rubia, pololeó un tiempo con ella”.

Mira el momento a continuación:

