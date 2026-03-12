Prohibido bloquear: Gobierno de Kast establece decálogo de reglas en redes sociales para autoridades - Chilevisión

El documento da cuenta de los lineamientos para las autoridades entrantes y establece normas para el uso de redes sociales de autoridades y las cuentas institucionales.

El gobierno del presidente José Antonio Kast difundió un documento en el que establecen reglas para el uso de las redes sociales y cuentas institucionales.

El documento lleva por nombre “Decálogo de prohibiciones en Redes Sociales para Autoridades” y da cuenta de los límites y lineamientos para las autoridades entrantes.

Dentro de los puntos más importantes que señala el texto está la instrucción de no bloquear a usuario en redes sociales desde cuentas institucionales, pues afecta el derecho a la información.

Las cuentas institucionales tampoco pueden utilizarse para promover la imagen personal de autoridades.

El decálogo del gobierno de Kast