Sismo sacudió al centro-norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El temblor se registró a las 22:50 horas de este miércoles 11 de marzo en la región de Coquimbo.
Un sismo de 4,2 sacudió este miércoles 11 de marzo al centro-norte del país, concretamente a la región de Coquimbo.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:50 horas y se localizó a 13,78 kilómetros al noroeste de Canela Baja, provincia de Choapa.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26,12 kilómetros.
PRELIMINAR Hora Local: 2026/03/11 22:50:43, mag: 4.2, Lat: -31.32, Lon: -71.57, Prof: 26.12, Loc: 13.78 km al NO de Canela Baja— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 12, 2026