 Sismo sacudió al centro-norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué dice la “maldición”? El momento en que al Presidente Kast se le cayó la piocha de O’Higgins Sismo sacudió al centro-norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Desde Marta Larraechea hasta un hombre disfrazado de árbol: Los momentos más destacados del cambio de mando 2026 “Chile merece conocer la verdad”: Así fue el primer discurso del presidente José Antonio Kast desde La Moneda VIDEO | El inesperado beso entre el presidente Kast y la primera dama en pleno discurso en La Moneda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/03/2026 23:12

Sismo sacudió al centro-norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 22:50 horas de este miércoles 11 de marzo en la región de Coquimbo.

Un sismo de 4,2 sacudió este miércoles 11 de marzo al centro-norte del país, concretamente a la región de Coquimbo. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:50 horas y se localizó a 13,78 kilómetros al noroeste de Canela Baja, provincia de Choapa. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26,12 kilómetros.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de mando 2026: Así fue la jornada en que J.A. Kast asumió como nuevo Presidente de Chile

Lo último

Lo más visto

“La presenta como su señora”: Américo habría retomado su relación con Pepa Órdenes y revelan reacción de Yamila Reyna

Además, Cecilia Gutiérrez entregó detalles inéditos sobre la denuncia por lesiones y violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna en contra de Américo.

11/03/2026

VIDEO | El inesperado beso entre el presidente Kast y la primera dama en pleno discurso en La Moneda

Tras pronunciar su intervención como el nuevo mandatario, José Antonio Kast sorprendió con un tierno beso con su esposa Pía Adriasola en la Plaza de la Constitución.

11/03/2026

Revelan video clave antes del ataque que mantiene a carabinero con muerte cerebral

En CHV Noticias se dio a conocer un registro donde aparece la patrulla del carabinero antes del ataque en Puerto Varas.

11/03/2026

¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que tenía la frase "Chao pensiones de gracia".

11/03/2026