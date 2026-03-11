 ¿Se casan? La polémica fotografía de Álvaro Ballero y su pareja que encendió alarmas de compromiso - Chilevisión
11/03/2026 22:44

¿Se casan? La polémica fotografía de Álvaro Ballero y su pareja que encendió alarmas de compromiso

La fotografía fue publicada en la cuenta de María José, su pareja, lo que no pasó inadvertido para los internautas.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Álvaro Ballero compartió una polémica fotografía que encendió las alarmas respecto de un posible compromiso en matrimonio con su nueva pareja, María José Reyes.

La imagen fue compartida inicialmente por ella, lo que no pasó inadvertido entre los internautas que viralizaron rápidamente el contenido.

¿Álvaro Ballero se comprometió con María José Reyes?

A través de su cuenta de Instagram, María José compartió una imagen donde su mano aparece sobre la de Álvaro y cada uno tiene un anillo dorado en el dedo anular. 

La mujer etiquetó a Ballero y añadió en la publicación un corazón de color amarillo, mientras que el empresario solo la reposteó, sin agregar más detalles.

Cabe destacar que Álvaro Ballero está casado con Ludmila Ksenofontova, con quien mantuvo un matrimonio por más de 17 años, el cual finalizó en agosto de 2025, y hasta el momento se desconoce si han iniciado los trámites de divorcio.

Revisa la publicación de Instagram:

