Dos meses sin alcohol: Álvaro Ballero revela los dos episodios que lo impulsaron a dejar de beber - Chilevisión

A una semana de su paso por la alfombra roja acompañado de su nueva pareja, el publicista y ex chico reality transparentó que cumplió dos meses sin beber alcohol.

A través de sus redes sociales Álvaro Ballero compartió con sus seguidores un importante hito que, según contó, alcanzó tras un complejo momento personal.

En concreto, el ex chico reality y actualmente publicista fue hasta su cuenta de Instagram para dar a conocer que cumplió dos meses sin beber alcohol.

En la plataforma, el ganador de Protagonistas de la Fama ahondó brevemente en su logro al reconocer las dificultades que ha atravesado para no dar pie atrás.

"Hoy cumplí dos meses sin beber alcohol", comenzó diciendo. "El día que lo decidí fue porque viví dos situaciones donde llegué al límite", confesó Ballero.

Estas, explicó, fueron: "Una olvidando cómo había llegado al lugar y otra generando escena de celos desmedidas. Me enojé tanto que fundí mi auto, así de idiota, ahí dije 'no más'".

"Sí, hay veces que me ha costado más", confesó. "Donde me he sentido tentado a tomar cerveza fría hasta adormecer la cabeza, pero lo he superado. Vamos por el tercer mes, paso a paso", concluyó en su historia.

Mira la historia a continuación: