“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Pdte. Boric reacciona a escalada en Oriente Medio - Chilevisión

01/03/2026 11:52

“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Pdte. Boric reacciona a escalada en Oriente Medio

El Mandatario se refirió a la importancia de asegurar los derechos humanos por sobre la elección de un bando en el conflicto armado.

Publicado por Josefina Vera

El presidente Gabriel Boric se refirió este domingo a la escalada en Oriente Medio tras el ataque entre Estados Unidos e Israel contra Irán y de las posteriores represalias en la región. 

"Tal como los ataques unilaterales de EEUU a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente", partió diciendo el mandatario a través de su cuenta de X.

Asimismo, añadió: "Y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres".

Aclarando que no es necesario elegir un bando dentro del conflicto, agregó: "No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiente todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional".

