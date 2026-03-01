Netanyahu anunció "miles de ataques" en los próximos días y llamó a iraníes a "derrocar al régimen" - Chilevisión

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó a los ciudadanos iraníes a salir a las calles “para derrocar al régimen de terror”, tras la muerte del líder supremo de ese país, el ayatolá Ali Jamenei, producto de los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos.

A través de un mensaje en su cuenta de X, también advirtió que "en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista. Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo de Irán se libere de las cadenas de la tiranía".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Por eso, les digo nuevamente: ‘Ciudadanos de Irán, no se pierdan esta oportunidad. Esta es una oportunidad que solo se presenta una vez en cada generación. No se rindan porque su momento llegará pronto” reiteró.

En esa línea, Netanyahu planteó que es “el momento en que deben salir a las calles, salgan a las calles millones de personas para terminar el trabajo, para derrocar al régimen de terror que hizo sus vidas miserables. Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano".

“Llegó la ayuda que estaban esperando. La ayuda llegó y ahora es el momento de unirnos para una misión histórica. Ciudadanos de Irán, parsis, kurdos, azeríes, ahwazis y baluchis: ahora es el momento de unir sus fuerzas para derrocar al régimen y asegurar su futuro".

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Ejército israelí destacó "coordinación sin precedentes" con EEUU

En tanto, el ejército israelí calificó este domingo de "coordinación sin precedentes" los ataques perpetuados este sábado junto a Estados Unidos contra Irán.

Su vocero, Effie Defrin, destacó en una conferencia de prensa: “Las Fuerzas de Defensa de Israel operan de forma coordinada y sincronizada con el Ejército estadounidense. Se trata de una cooperación sin precedentes que se está estrechando”.

Defrin también confirmó que Israel generó daños “significativos en los sistemas de la cadena de mando” del régimen iraní, esto, luego del asesinato de su líder, Ali Jamenei, y de otros 40 altos mandos, incluido el jefe del Estado Mayor.

Al ser consultado sobre qué pondría fin a los ataques a Irán, Defrin aludió al final del régimen: “Una vez más, estamos trabajando para eliminar una amenaza existencial. Esta es una amenaza real, una acción necesaria".

"Debemos dañar y derrocar a este régimene terrorista que amenaza con dañar y destruir al Estado de Israel. Seguiremos profundizando y continuando hasta que alcancemos todos los objetivos fijados”, adelantó.