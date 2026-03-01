 Papa León XIV llama a la paz en Oriente Medio antes "que se convierta en un abismo irreparable" - Chilevisión
01/03/2026 12:36

Papa León XIV llama a la paz en Oriente Medio antes "que se convierta en un abismo irreparable"

La máxima autoridad de la Iglesia Católica advirtió que "la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas".

Foto: Vatican News

El papa León XIV hizo un llamado este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio "antes de que se convierta en un abismo irreparable", y apeló a la “responsabilidad moral” de las potencias implicadas en la escalada de violencia.

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas", declaró desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.

"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte”, advirtió el pontífice estadounidense desde El Vaticano.

La estabilidad y la paz, subrayó la máxima autoridad de la Iglesia Católica, “solo” pueden construirse “a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamamiento encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo en la plaza de San Pedro.

Y agregó: “Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”, para luego pedir oraciones por la paz.

