“Garantizar la soberanía”: El llamado del papa León XIV tras la captura de Nicolás Maduro - Chilevisión

04/01/2026 17:15

“Garantizar la soberanía”: El llamado del papa León XIV tras la captura de Nicolás Maduro

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el sumo pontífice se pronunció en medio del escenario político abierto e incierto que enfrenta Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este domingo, el papa León XIV se refirió al operativo de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y una serie de ataques sobre Caracas, capital de Venezuela.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, la máxima autoridad religiosa hizo un llamado a poner en el centro el bienestar de la población y a resguardar la soberanía y el Estado de Derecho en Venezuela.

"Con preocupación sigo la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer e impulsar caminos de justicia y paz, superando la violencia", señaló León XIV. 

"Garantizar la soberanía y asegurar el Estado de Derecho"

En la misma línea, el sumo pontífice subrayó la necesidad de “garantizar la soberanía, asegurar el Estado de Derecho consagrado en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todos”.

Finalmente, previo a pedir oraciones por el futuro de Venezuela, realizó un nuevo llamado a trabajar por “un futuro de colaboración, estabilidad y concordia”, con especial atención a los más pobres, afectados por la compleja situación económica.

