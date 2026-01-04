 FOTOS | El antes y después de las bases bombardeadas por EEUU en Venezuela - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/01/2026 10:20

FOTOS | El antes y después de las bases bombardeadas por EEUU en Venezuela

En total, la operación movilizó más de 150 aeronaves, entre aviones, helicópteros y drones, y los ataques se concentraron en cuatro instalaciones clave.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Estados Unidos llevó a cabo la "Operación Resolución Absoluta" en Venezuela, una intervención militar que constó de ataques en varios puntos de ese país y que permitió el arresto y extracción de Nicolás Maduro.

Los ataques comenzaron a eso de las 02:01 de la mañana de Caracas, en el que distintos puntos fueron blanco de ataques simultáneos por parte de 150 aeronaves, entre drones, helicópteros y bombarderos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Lo último

Lo más visto

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

04/01/2026

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

04/01/2026

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

04/01/2026

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

04/01/2026
Publicidad