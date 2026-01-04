FOTOS | El antes y después de las bases bombardeadas por EEUU en Venezuela - Chilevisión

Este sábado, Estados Unidos llevó a cabo la "Operación Resolución Absoluta" en Venezuela, una intervención militar que constó de ataques en varios puntos de ese país y que permitió el arresto y extracción de Nicolás Maduro.

Los ataques comenzaron a eso de las 02:01 de la mañana de Caracas, en el que distintos puntos fueron blanco de ataques simultáneos por parte de 150 aeronaves, entre drones, helicópteros y bombarderos.