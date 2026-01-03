Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU - Chilevisión

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, habló a través de redes sociales y entregó detalles de la situación judicial que enfrentaría Nicolás Maduro, luego de que Donald Trump anunciara su captura.

A través de redes sociales, la Fiscal General estadounidense, Pamela Bondi, detalló los delitos por los que Nicolás Maduro será juzgado tras el anuncio de su captura realizado por Donald Trump.

De acuerdo a lo indicado por la persecutora, el mandatario venezolano será investigado por:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra los Estados Unidos

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York", comenzó diciendo la fiscal.

En la misma línea, añadió que "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EEUU quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense".

Junto a ello, dedició un "enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Fur durante la mañana de este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro habría sido capturado en una operación encabezada por fuerzas estadounidenses.