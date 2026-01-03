Donald Trump asegura que Nicolás Maduro fue “capturado y trasladado” fuera de Venezuela - Chilevisión

Trump aseguró que Nicolás Maduro fue capturado tras una ofensiva autorizada por Estados Unidos, en medio de reportes de explosiones y ataques a objetivos militares en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante la madrugada de este sábado que Nicolás Maduro habría sido capturado en una operación encabezada por fuerzas estadounidenses. A través de un mensaje en su red social Truth Social, aseguró que el mandatario venezolano fue detenido y trasladado fuera del país junto a su esposa.

En la misma publicación, Trump sostuvo que Estados Unidos ejecutó un ataque de gran escala contra objetivos en Venezuela, incluyendo instalaciones de carácter militar, calificando la operación como exitosa. Hasta ahora, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por el gobierno venezolano.

Horas antes del anuncio, se reportaron fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves en las inmediaciones de Caracas durante la madrugada. En un primer momento, medios estadounidenses indicaron que Washington tenía conocimiento de estos hechos, sin confirmar su origen.

Posteriormente, CBS News citó fuentes de la administración norteamericana que confirmaron que Trump autorizó una ofensiva contra objetivos en territorio venezolano, lo que intensificó la tensión geopolítica entre ambos países.

"Capturado y trasladado"

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Se darán más detalles próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J.” publicó el mandatario.

Noticia en desarrollo...