Skarleth Labra deslumbró en su primer desfile por la Gala de Viña: Se la jugó con vestido negro - Chilevisión

Skarleth Labra sacó aplausos este viernes con su debut en la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

A casi un mes de su triunfo en Fiebre de Baile, la influencer llegó al Sporting Club de Viña del Mar con un vestido negro del diseñador Lennin Villarroel.

A través de Instagram, Labra publicó imágenes de su look con un emotivo mensaje. "El negro es mi evolución", partió diciendo.

"Había una niña con un gran sueño… y la mujer en la que se convirtió, se lo cumplió", expresó en la publicación.

La candidata a reina de Viña 2026 afirmó que "hoy soy una mujer más segura, más decidida y más consciente del camino que he recorrido".

"Gracias a mis merenguitas, a mi mami y a mi equipo por acompañarme con tanto amor y apoyo en cada paso. Nada de esto sería igual sin ustedes", cerró.

Revisa el look acá: