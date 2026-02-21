 Skarleth Labra deslumbró en su primer desfile por la Gala de Viña: Se la jugó con vestido negro - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto VIDEO | Héroes anónimos: Los emotivos relatos de vecinos que ayudaron en la tragedia de Renca Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 00:24

Skarleth Labra deslumbró en su primer desfile por la Gala de Viña: Se la jugó con vestido negro

A casi un mes de su triunfo en Fiebre de Baile, la influencer llegó al Sporting Club de Viña del Mar con un atuendo del diseñador Lennin Villarroel.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra sacó aplausos este viernes con su debut en la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

A casi un mes de su triunfo en Fiebre de Baile, la influencer llegó al Sporting Club de Viña del Mar con un vestido negro del diseñador Lennin Villarroel.

A través de Instagram, Labra publicó imágenes de su look con un emotivo mensaje. "El negro es mi evolución", partió diciendo.

"Había una niña con un gran sueño… y la mujer en la que se convirtió, se lo cumplió", expresó en la publicación.

La candidata a reina de Viña 2026 afirmó que "hoy soy una mujer más segura, más decidida y más consciente del camino que he recorrido".

"Gracias a mis merenguitas, a mi mami y a mi equipo por acompañarme con tanto amor y apoyo en cada paso. Nada de esto sería igual sin ustedes", cerró.

Revisa el look acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.

20/02/2026

¿Mensaje para Fran Virgilio? Karol Lucero lanzó indirecta tras aplaudido vestido en Gala De Viña 2026

A solo minutos del paso de su ex pareja por la gala de Viña, el influencer apareció en sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores.

20/02/2026

EXCLUSIVO | Detienen a cuñado de empresario asesinado: Sería autor intelectual y suegro de Gyvens Laguerre

El hombre, quien además sería suegro del ex Reggaeton Boys que también fue capturado, es investigado por el crimen del empresario Jaime Solanes Mestre.

20/02/2026

“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

20/02/2026