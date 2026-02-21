“Nunca dije que iría”: Augusto Schuster reveló a última hora que no participará en la Gala de Viña 2026 - Chilevisión

El cantante dejó expectantes a sus fanáticos al confirmar a última hora que no iría a la gala. "No sé por qué me pusieron en la lista de confirmados", aseguró.

A través de su cuenta de Instagram, Augusto Schuster anunció en último momento que no desfilará en la alfombra roja de Viña del Mar.

Debido a que muchos de sus fanáticos preguntaban por su presencia en el certamen viñamarino, el cantante escribió un mensaje aclarando que no iría

"No sé por qué me pusieron en la lista de confirmados", escribió.

Junto a lo anterior afirmó que: "Yo nunca dije que iría ni nada parecido", anunciando un error por parte de la organización.

El cantante finalizó el mensaje enviando saludos a sus fans, quienes quedaron a la espera de verlo caminar por la alfombra roja.