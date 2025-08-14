¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU - Chilevisión

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

Augusto Schuster fue una de las revelaciones juveniles en 2007, luego de protagonizar la serie Amango, donde compartió con otras figuras como Denise Rosenthal, Magdalena Müller y Kevin Vásquez, entre otros, pero hoy vive un presente muy diferente.

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento y se convirtió en un galán juvenil muy popular en la época. Después, siguió participando en producciones juveniles como Química, el juego del amor (2008) y Corazón rebelde (2009).

Augusto extendió su carrera más allá de Chile, participando en telenovelas como Casi ángeles (Argentina), Dance! La fuerza del corazón (Uruguay) y Somos Familia (2014). Además, impactó con sus imitaciones en el programa trasandino Tu cara me suena (2014).

De regreso en Chile, formó parte de exitosas teleseries como Pituca sin Lucas (2014), Pobre Gallo (2016), Tranquilo Papá (2017) y Juegos de Poder (2019). En esta última, mostró una faceta más madura y su papel de villano se ganó varios aplausos.

En el ámbito musical, en 2017 lanzó su primer álbum como solista, Bonsái, bajo su sello Maha Records, explorando sonidos urbanos y tropical house. En 2018, se presentó en el Festival de Viña del Mar, obteniendo Gaviota de Plata y Oro, y fue parte del jurado internacional.

El presente de Augusto Schuster

A partir de 2019, Schuster diversificó su presencia: Compartió contenido en YouTube y realizó transmisiones en vivo por Twitch, combinando música, gaming y conversación con sus seguidores.

En 2022 lanzó Planeta Nostalgia, un álbum con influencias de R&B, reggaetón y trap, que incluyó colaboraciones con artistas como Mariel Mariel, Tommy Boysen, Dindi Jane y Killua97.

Después de una pausa en sus redes por meses, en mayo de 2025 anunció que obtuvo su visa de talento para Estados Unidos.

Actualmente reside en Los Ángeles con su esposa, Camila Sepúlveda, exparticipante de MasterChef Chile.

Así luce Schuster en la actualidad: