Tribunal Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta en Venezuela tras arresto de Maduro - Chilevisión

El Tribunal Supremo de Justicia invocó una situación excepcional para garantizar la continuidad del poder Ejecutivo en Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, mediante un comunicado transmitido en cadena nacional, en el que se instruye que Rodríguez ejerza todas las atribuciones del Ejecutivo para asegurar la continuidad administrativa del país.

El máximo tribunal dispuso que la vicepresidenta, el Consejo de Defensa de la Nación, el alto mando militar y el Parlamento sean notificados de forma inmediata, sin detallar el plazo para una eventual ceremonia de juramentación.

El fallo se conoce a días de la instalación de un nuevo período legislativo, programada para este lunes 5 de enero, correspondiente al ciclo 2026–2031, y que cuenta con mayoría chavista.

Según el TSJ, la medida responde a una situación que calificó como “excepcional, atípica y de fuerza mayor”, luego de lo que definió como el “secuestro” de Maduro y su traslado fuera del país.

El tribunal precisó que la designación de Rodríguez busca resguardar la estabilidad del Estado, sin pronunciarse aún sobre si la ausencia presidencial es temporal o absoluta, ni interferir en futuras decisiones de otros poderes.

La Constitución venezolana establece que, ante una falta del presidente, el vicepresidente ejecutivo puede asumir hasta por 90 días, plazo que puede ser prorrogado por el Parlamento, el cual también debe definir si la ausencia se transforma en definitiva.