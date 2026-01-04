 Tribunal Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta en Venezuela tras arresto de Maduro - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro Sismo sacude a la zona sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor “Mañana podría ser cualquier otro”: Pdte. Boric reafirma condena a ataque de EEUU y hace llamado a la ONU Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso” Kast valora caída de Maduro y califica su captura como “una gran noticia para la región”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/01/2026 07:13

Tribunal Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta en Venezuela tras arresto de Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia invocó una situación excepcional para garantizar la continuidad del poder Ejecutivo en Venezuela.

Publicado por CHV Noticias

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, mediante un comunicado transmitido en cadena nacional, en el que se instruye que Rodríguez ejerza todas las atribuciones del Ejecutivo para asegurar la continuidad administrativa del país.

El máximo tribunal dispuso que la vicepresidenta, el Consejo de Defensa de la Nación, el alto mando militar y el Parlamento sean notificados de forma inmediata, sin detallar el plazo para una eventual ceremonia de juramentación.

El fallo se conoce a días de la instalación de un nuevo período legislativo, programada para este lunes 5 de enero, correspondiente al ciclo 2026–2031, y que cuenta con mayoría chavista.

Según el TSJ, la medida responde a una situación que calificó como “excepcional, atípica y de fuerza mayor”, luego de lo que definió como el “secuestro” de Maduro y su traslado fuera del país.

El tribunal precisó que la designación de Rodríguez busca resguardar la estabilidad del Estado, sin pronunciarse aún sobre si la ausencia presidencial es temporal o absoluta, ni interferir en futuras decisiones de otros poderes.

La Constitución venezolana establece que, ante una falta del presidente, el vicepresidente ejecutivo puede asumir hasta por 90 días, plazo que puede ser prorrogado por el Parlamento, el cual también debe definir si la ausencia se transforma en definitiva.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU

Lo último

Lo más visto

AHORA | China pide a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa

Además, China instó a Estados Unidos a “garantizar la seguridad personal” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

04/01/2026

La ofensiva de EEUU en Venezuela y el rol que Donald Trump busca consolidar

El ataque de Estados Unidos a Venezuela se suma a una extensa lista de conflictos que han marcado su política exterior en los últimos años.

04/01/2026

3/01/2026: Las claves para entender el día en que cayó Nicolás Maduro en Venezuela

Luego de meses de incertidumbre y tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela, este sábado 3 de enero se alcanzó un nuevo punto crítico entre ambos países.

03/01/2026

VIDEO | “Yo respaldé al hombre...”: La mención de Donald Trump a Chile tras captura de Maduro

Durante la rueda de prensa oficial tras el ataque estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el presidente estadounidense habló sobre su poderío en la región.

03/01/2026