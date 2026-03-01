 Riña entre hinchas de la U y Colo Colo deja un muerto en Pudahuel - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captan ataque a tiros de hinchas de la U a barristas de Colo Colo que dejó un muerto en Pudahuel CHV Noticias emitirá reportaje especial sobre ola de extorsiones en Perú y la amenaza que supone para Chile Volcamiento de microbús en Talagante deja al menos 15 heridos: Dos serían menores de edad Riña entre hinchas de la U y Colo Colo deja un muerto en Pudahuel Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/03/2026 18:44

Riña entre hinchas de la U y Colo Colo deja un muerto en Pudahuel

Los hechos se registraron en las avenidas General Bonilla con el Salitre en la antesala del superclásico 199 que se disputa este domingo en el Estadio Monumental.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se reportó la muerte de un hincha producto de una rencilla entre barristas de Universidad de Chile y Colo Colo en la comuna de Pudahuel. 

Los hechos se registraron en las avenidas General Bonilla con el Salitre en la antesala del superclásico 199 que se disputa este domingo en el Estadio Monumental, en Macul. 

De acuerdo a información entregada por personal de Carabineros, durante el enfrentamiento. Un grupo de sujetos percutó una serie de disparos, impactando a la víctima en el corazón.  

Investigan muerte de barrista en riña entre hinchas de la U y Colo Colo

Según información preliminar de Carabineros, "se trataría de un enfrentamiento entre bandas rivales" donde un grupo, aparentemente de Universidad de Chile, ataca a otros hinchas que se dirigían en caravana al estadio". 

La víctima habría recibido el impacto y fue trasladada a la Clínica Bicentenario, en donde falleció.

Mientras tanto, un segundo afectado permanece herido en el Hospital Félix Bulnes. El rápido accionar policial permite la detención de dos sujetos de interés en las inmediaciones del lugar, los cuales fueron trasladados a la 26.ª Comisaría Pudahuel. 

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó en manos de la BH de la PDI.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Campaña de Vacunación 2026 inicia este domingo: Estos son los grupos prioritarios

Lo último

Lo más visto

Riña entre hinchas de la U y Colo Colo deja un muerto en Pudahuel

Los hechos se registraron en las avenidas General Bonilla con el Salitre en la antesala del superclásico 199 que se disputa este domingo en el Estadio Monumental.

01/03/2026

“Se fue de espaldas al suelo”: Carla Jara dio detalles de pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

Carla Jara y Sulo Solar entregaron detalles de la pelea que protagonizaron en una fiesta en Viña de Mar.

01/03/2026

Dos ex Gran Hermano Chile se suman a carrera por Miss Universo Chile: Buscan representar a la RM

Tras la excepcional participación de Emilia Dides en su edición 2024, el concurso de belleza ahora es un certamen bastante apetecido por las figuras de la farándula y el espectáculo nacional.

01/03/2026

Anuncian precipitaciones para tres regiones de la zona centro sur del país

El frente frío considera precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo,

01/03/2026