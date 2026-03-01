Riña entre hinchas de la U y Colo Colo deja un muerto en Pudahuel - Chilevisión

Los hechos se registraron en las avenidas General Bonilla con el Salitre en la antesala del superclásico 199 que se disputa este domingo en el Estadio Monumental.

Durante la tarde de este domingo se reportó la muerte de un hincha producto de una rencilla entre barristas de Universidad de Chile y Colo Colo en la comuna de Pudahuel.

Los hechos se registraron en las avenidas General Bonilla con el Salitre en la antesala del superclásico 199 que se disputa este domingo en el Estadio Monumental, en Macul.

De acuerdo a información entregada por personal de Carabineros, durante el enfrentamiento. Un grupo de sujetos percutó una serie de disparos, impactando a la víctima en el corazón.

Investigan muerte de barrista en riña entre hinchas de la U y Colo Colo

Según información preliminar de Carabineros, "se trataría de un enfrentamiento entre bandas rivales" donde un grupo, aparentemente de Universidad de Chile, ataca a otros hinchas que se dirigían en caravana al estadio".

La víctima habría recibido el impacto y fue trasladada a la Clínica Bicentenario, en donde falleció.

Mientras tanto, un segundo afectado permanece herido en el Hospital Félix Bulnes. El rápido accionar policial permite la detención de dos sujetos de interés en las inmediaciones del lugar, los cuales fueron trasladados a la 26.ª Comisaría Pudahuel.

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó en manos de la BH de la PDI.