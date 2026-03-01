Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

Según información del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se percibió a las 17:03 horas a 46 kilómetros al noreste de Calama.

De acuerdo a información entregada por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor tuvo lugar a las 17:03 horas a 46 kilómetros al noreste de Calama.

Asimismo, detalló que su magnitud fue de 5.5.