Dos ex Gran Hermano Chile se suman a carrera por Miss Universo Chile: Buscan representar a la RM - Chilevisión

Tras la excepcional participación de Emilia Dides en su edición 2024, el concurso de belleza ahora es un certamen bastante apetecido por las figuras de la farándula y el espectáculo nacional.

Ignacia Michelson sorprendió este fin de semana al ser confirmada como candidata a Miss Universo Santiago, según anunció la organización a través de su cuenta oficial de Instagram.

La modelo, quien participó en la primera temporada de Gran Hermano Chile, competirá por representar a la Región Metropolitana en el exigente concurso de belleza,

La noticia, dada a conocer con una fotografía de la chica reality, presentó a la influencer con un mensaje lleno de elogios, causando una serie de reacciones en la red social.

“Bienvenida Ignacia Michelson, Candidata Oficial a Miss Universo Santiago, belleza, actitud y propósito”, expresó la organización del certamen en la publicación.

Vale recordar que Michelson también fue candidata a Reina del Festival de Viña del Mar. Si bien no fue elegida, logró avanzar hasta la etapa final del concurso, llegando a formar parte del Top 10 de las más votadas por el público.

Alessia Traverso también en la carrera por Miss Universo

Pero Ignacia Michelson no será la única ex Gran Hermano Chile en la carrera por el Miss Universo, ya que a mediados de febrero Alessia Traverso también confirmó que postuló como candidata.

“Acepté la invitación principalmente por la experiencia, por aprender, por crecer, por desafiarme y vivir algo completamente distinto”, escribió en una historia de Instagram.

“No entré con la presión de tener que ganar. Quiero aprovechar cada instancia, absorber todo lo que pueda y dar lo mejor de mí. Cuando uno se compromete con algo, lo hace con disciplina y respeto, y así lo voy a hacer”, aseguró.

“Sé que no sigo la estatura tradicional de este certamen”, bromeó también, “aun así voy a entregarlo todo, porque más allá de cualquier estándar, lo importante es la actitud, el trabajo y la energía que uno decide ponerle al proceso”.