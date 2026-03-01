Inminente cambio de hora 2026: ¿Cuándo comienza el horario de invierno en Chile? - Chilevisión

Dentro de pocas semanas los chilenos y chilenas deberán modificar sus relojes para adaptarse al horario de invierno, el cual se extenderá por varios meses en gran parte del territorio nacional.
Con el fin de las vacaciones y la temporada estival viene la inminente llegada del otoño, y con ello el cambio de horarario se encuentra a la vuelta de la esquina.
La modificación afectará a gran parte del territorio nacional, excluyendo a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, puesto que en dicha zona se mantiene el horario de verano todo el año.
El horario de verano continuará vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora pasando al horario de invierno.
Esto rige en todo el Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se mantendrá el horario vigente.
En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.
El ajuste se llevará a cabo el sábado 4 de abril y a la medianoche se deberán retrasar los relojes en una hora en gran parte del territorio nacional, quedando así en las 23:00 horas del viernes 3 de abril.
Para cambiar la hora manualmente en el celular, se debe ir a la sección “Fecha y hora” dentro de la configuración y cambiar la zona horaria correspondiente: UTC-3 para Chile Continental y UTC-5 para Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez.