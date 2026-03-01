 Inminente cambio de hora 2026: ¿Cuándo comienza el horario de invierno en Chile? - Chilevisión
01/03/2026 11:54

Inminente cambio de hora 2026: ¿Cuándo comienza el horario de invierno en Chile?

Dentro de pocas semanas los chilenos y chilenas deberán modificar sus relojes para adaptarse al horario de invierno, el cual se extenderá por varios meses en gran parte del territorio nacional.

Publicado por CHV Noticias

Con el fin de las vacaciones y la temporada estival viene la inminente llegada del otoño, y con ello el cambio de horarario se encuentra a la vuelta de la esquina. 

La modificación afectará a gran parte del territorio nacional, excluyendo a la región de Magallanes y la Antártica Chilena, puesto que en dicha zona se mantiene el horario de verano todo el año. 

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El horario de verano continuará vigente hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora pasando al horario de invierno.

Esto rige en todo el Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en donde se mantendrá el horario vigente.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.

¿Se adelanta o retrasa la hora?

El ajuste se llevará a cabo el sábado 4 de abril y a la medianoche se deberán retrasar los relojes en una hora en gran parte del territorio nacional, quedando así en las 23:00 horas del viernes 3 de abril.

Para cambiar la hora manualmente en el celular, se debe ir a la sección “Fecha y hora” dentro de la configuración y cambiar la zona horaria correspondiente: UTC-3 para Chile Continental y UTC-5 para Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez.

