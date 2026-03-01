Masiva fiscalización de carreras clandestinas terminó con 69 infracciones y sin detenidos en Vitacura - Chilevisión

Carabineros retuvo cinco motocicletas y cuatro automóviles por no tener sus documentos al día.

Personal de Carabineros en conjunto de la municipalidad de Vitacura lograron llevar a cabo una masiva fiscalización en un conocido punto de encuentro para carreras clandestinas hacia la Autopista Costanera Norte.

Los uniformados se ubicaron específicamente en el servicentro Copec Cerro Alvarado y lograron retirar numerosos vehículos que no contaban con su documentación al día, además de multar a quienes tenían sus autos intervenidos ilegalmente.

De acuerdo con la Mayor María Elena Cofré, de la 17ª Comisaría Las Condes, este procedimiento permitió fiscalizar 237 automóviles.

Respecto a las multas, detalló que "hemos logrado una cantidad de 40 infracciones de tránsito por velocidad". A esto se sumaron cuatro partes por tubos de escape modificados, cinco por mantener vidrios polarizados, seis por cinturón de seguridad, cuatro por no mantener grabado de vidrios y 10 por licencia de conducir vencida.

Por otra parte, Carabineros logró retener cinco motocicletas y cuatro vehículos que mantenían su documentacion vencida al momento de la fiscalización.

"Esto va a ayudar y va a permitir a la comuna de Vitacura tener una mayor sensacion de seguridad y a las personas que se desplazan por la autopista", añadió la mayor Cofré sobre este punto de carreras clandestinas.