“Se fue de espaldas al suelo”: Carla Jara dio detalles de pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda - Chilevisión

Carla Jara y Sulo Solar entregaron detalles de la pelea que protagonizaron en una fiesta en Viña de Mar.

El pasado viernes, Sammis Reyes y Cuco Cerda se vieron envueltos en una pelea en medio de la fiesta Bresh de Viña del Mar, armando un gran alboroto y dejando con muchas dudas a los presentes sobr el motivo del enfrentamiento. .

Ahora, Suro Solar y Carla Jara entregaron detalles exclusivos de lo ocurrido esa noche, revelando quién dio el primer golpe y los motivos de esta pelea.

Así fue la pelea de Sammis Reyes y Cuco Cerda

Durante el programa Todo Se Sabe, el manager de los famosos comentó que estaba en la mesa al lado de donde se llevó a cabo la discusión.

"Veo que Sammis se acerca a Cuco como a hablar, fue siempre como en buena onda, estuvieron hablando como 10 minutos muy tranquilos", indicó, agregando que la conversación era "en ánimos de arreglar situaciones que nisiquiera tenían que ver con ellos".

Si bien Cerda habría querido arreglar las cosas, el ex jugador de la NFL tenía otros planes. "Cuco estaba muy relajado, como que él tenia el ánimo de bajar el tema, de explicar bien las cosas y Sammis fue el primero que tiró un combo", añadió.

"Hubo combo. Después, Cuco para separarlo, lo empuja, Sammis se cae. Lo vimos todos, fue heavy", recordó Solar.

Por su parte, Carla Jara, que también estaba de panelista, indicó que Cuco "inteligentemente lo empuja y en este lugar los VIP estan como en una subida y habían tres peldaños, entonces seguramente Sammis no pudo afirmarse y se fue de espaldas al suelo".

Parándose inmediantamente, Sammis debió ser retenido por alrededor de 10 guardias para no acercarse a Cerda, sin embargo, desde la distancia lo instaba a que este se acercara a pelear, al mismo tiempo que Cuco hacía lo mismo del otro lado.