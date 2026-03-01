“Solo se intensificará aún más”: Netanyahu confirma escalada bélica contra Irán con apoyo de Trump - Chilevisión

En medio de la creciente escalada militar tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, el líder israelí aseguró que la operación sobre Irán seguirá durante los próximos días y destacó el apoyo de "su amigo", Donald Trump.

A un día del ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reapareció públicamente tras reunirse con el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad.

Esto en medio de la respuesta iraní y la decisión del régimen de atacar a los distintos países del Medio Oriente tras la muerte de su líder supremo Alí Jamenei junto a otras figuras importantes del régimen.

Durante la jornada de este domingo, Netanyahu “ordenó continuar con la campaña” y afirmó que “esto solo se intensificará aún más en los próximos días”.

En la transmisión difundida a través de X, la máxima autoridad israelí indicó que “estamos en una campaña en la que estamos desplegando todo el poder de las Fuerzas de Defensa de Israel, como nunca antes, en esta batalla para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro”.

En la misma línea, informó que tras la respuesta iraní “en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a personas muy queridas”.

Finalmente, destacó el respaldo internacional, incluyendo el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “mi amigo”, y el de las Fuerzas Armadas estadounidenses.