Donald Trump señala tener “mucha confianza” en un acuerdo de paz en Gaza al recibir a Benjamín Netanyahu - Chilevisión

29/09/2025 16:03

Donald Trump señala tener “mucha confianza” en un acuerdo de paz en Gaza al recibir a Benjamín Netanyahu

El mandatario estadounidense recibió este lunes en la Casa Blanca a su par israelí, en lo que supone el quinto encuentro entre ambos en lo que va de este 2025. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene "mucha confianza" en que se  logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

El mandatario estadounidense estrechó la mano de Netanyahu a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca, en lo que supone el quinto encuentro entre ambos en lo que va de este 2025. 

"Tengo mucha confianza", respondió Trump a una pregunta formulada por la prensa sobre si prevé un acuerdo de paz en Gaza.

Tras la bienvenida, ambos líderes mantendrán una reunión privada, compartirán un almuerzo y, posteriormente, ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

La reunión se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza. El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, según varios medios.

Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.

Fuente: EFE 

