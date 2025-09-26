 “Será paz”: Trump cree haber alcanzado un acuerdo para “terminar la guerra en Gaza” - Chilevisión
26/09/2025 18:31

“Será paz”: Trump cree haber alcanzado un acuerdo para “terminar la guerra en Gaza”

El mandatario aseguró que las conversaciones llegaron a buen puerto y que el acuerdo permitiría "devolver a los rehenes y poner fin a la guerra".

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree haber alcanzado un acuerdo "para terminar la guerra en Gaza".

En diálogo con un grupo de periodistas en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano señaló que cree que el resultado de la negociación terminará con las hostilidades en Medio Oriente.

En esa línea, sostuvo que "creo que tenemos un acuerdo para terminar la guerra en Gaza. Creo que es un acuerdo que devolverá a los rehenes y pondrá fin a la guerra".

"Será un acuerdo, será paz", zanjó Trump.

Estas declaraciones de Trump se condicen con las que repitió en su discurso ante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, instancia en la que afirmó haberle 'puesto fin a siete guerras', y que esta sería la octava.

Finalmente, el mandatario también declaró que no permitirá que Israel anexione Cisjordania.

