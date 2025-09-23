 Donald Trump vinculó el autismo con uso de paracetamol en embarazo: Esto respondieron los expertos - Chilevisión
23/09/2025 13:59

Donald Trump vinculó el autismo con uso de paracetamol en embarazo: Expertos descartan teoría

El mandatario estadounidense dijo en repetidas ocasiones la frase: "No consuman Tylenol, no se lo den a los niños", durante una conferencia desde la Casa Blanca.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró el lunes que el uso de paracetamol en el embarazo estaría vinculado al desarrollo de autismo en niños, por lo que recomendó limitar su consumo.

El mandatario norteamericano insistió durante una conferencia desde la Casa Blanca en reiteradas ocasiones: "No consuman Tylenol, no se lo den a los niños".

Tras los polémicos dichos del republicano, la comunidad médica internacional ha salido a desmentir las afirmaciones, advirtiendo que no hay estudios que lo respalden de manera consistente.

OMS refuta a Trump

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que no existen evidencias sólidas que relacionen el consumo de paracetamol en el embarazo con el autismo.

El vocero de la organización, Tarik Jasarevic, señaló que "la evidencia sigue siendo inconsistente" y explicó que, en caso de existir un vínculo "probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios".

Por otro lado, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) coincidió en que no existe evidencia concluyente respecto a las afirmaciones de Trump.

"El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas. Nuestro consejo se basa en una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles y no hemos encontrado evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo en niños", aclararon desde la EMA.

