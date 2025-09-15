VIDEO | Trump publicó video del ataque a supuesta embarcación “narcoterrorista“ de Venezuela - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos dijo en Truth Social que murieron tres personas que "se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino" a su país.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron a tres personas en un ataque perpetrado contra una embarcación que, presuntamente, transportaba "narcóticos ilegales" desde Venezuela hacia el país norteamericano.

Así lo dio a conocer el presidente Donald Trump a través de la plataforma Truth Social, donde señaló que "bajo sus órdenes" el ejército llevó a cabo un segundo ataque cinético contra carteles de narcotraficantes.

A estos los calificó como "extraordinariamente violentos" y explicó que fueron "identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur".

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EE. UU", agregó el mandatario.

Se trata del segundo ataque en menos de dos semanas, pues a comienzos de septiembre el ejército estadounidense mató a 11 personas en un ataque que tuvo como objetivo a supuestos integrantes del Tren de Aragua.

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos", sostuvo Trump esta jornada.

Mira el video del ataque a continuación:

La advertencia de Trump a carteles

Segú agregó, el ataque "se saldó con la muerte de tres terroristas varones en combate", mientras que ningún miembro de las fuerzas armadas resultó herido en la operación.

Finalmente, cerró con una advertencia: "SI TRANSPORTAS DROGAS QUE PUEDEN MATAR A LOS ESTADOUNIDENSES, ¡TE ESTAMOS BUSCANDO!", escribió en mayúsculas en la red social.

"Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS PARA LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO MÁS", concluyó.