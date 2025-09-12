 Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk - Chilevisión
12/09/2025 11:48

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

Durante la jornada de este viernes, autoridades estadounidenses anunciaron la detención de un sujeto que sería el principal sospechoso por el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.  

La noticia fue confirmada por el propio presidente Donald Trump en una entrevista con Fox News en horas de la mañana.  

Si bien en ese momento no se habló de su identidad, recientemente la gobernación de Utah entregó detalles de quién sería la persona detenida y cómo se logró su captura. 

Revelan identidad de posible asesino de Charlie Kirk 

De acuerdo a lo informado por el gobernador de Utah, Spencer Cox, el detenido habría sido identificado como Tyler Robinson y tendría 22 años de edad

En la misma línea, el gobernador agregó que habría sido el propio padre de Robinson y un amigo de la familia quienes lo delataron y llamaron a la oficina del Sheriff del Condado de Washington para confesar que él había cometido el crimen. 

