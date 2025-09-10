 Estados Unidos: Matan de un disparo a Charlie Kirk, activista político pro Trump - Chilevisión
Minuto a minuto
Interpeló a todos los candidatos: El lamento de Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Análisis post Debate Presidencial 2025 en Chilevisión Marco Enríquez-Ominami vs Jeannette Jara | Debate Presidencial 2025 Marco Enríquez-Ominami vs José Antonio Kast | Debate Presidencial 2025 VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 18:00

Estados Unidos: Matan de un disparo a Charlie Kirk, activista político pro Trump

El mandatario estadounidense fue hasta la red social Truth Social para manifestar sus condolencias. "Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles la muerte del activista político Charlie Kirk, quien fue baleado en una actividad en una universidad de Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", señaló el mandatario en la red social Truth Social.

"Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", expresó.

Quién fue el activista Charlie Kirk

Kirk era conocido en su país por ser un dirigente político, a favor de las armas, y comunicador vinculado al ala más conservadora del Partido Republicano. Nació en 1993 y cuando tenía 18 años fundó Turning Point USA.

Esta organización juvenil, que lideró con el activista William Montgomery, fue concebida para instalar en campus universitarios una agenda de bajos impuestos, gobierno limitado y defensa de "los valores tradicionales".

Tuvo un vínculo directo con Trump: Fue colaborador cercano durante su campaña de 2016 y se posicionó como uno de los voceros jóvenes más visibles del trumpsimo. Incluso, el propio mandatario le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven en la última elección.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025

¿Algún candidato posee un arma de fuego? Esto respondieron en el Debate Presidencial 2025

En el marco del Debate Chilevisión, se le solicitó a los candidatos que levantaran la mano quiénes tuvieran un arma de fuego en sus hogares para defensa personal.

10/09/2025

“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

10/09/2025

¿Regularizar a inmigrantes irregulares? Las respuestas de los candidatos en el Debate Presidencial 2025

En este segmento del Debate Presidencial 2025, los candidatos fueron consultados por su visión respecto a cómo se debe gestionar la migración irregular en el país.

10/09/2025