Donald Trump anuncia que FBI detuvo a sospechoso de asesinato de Charlie Kirk - Chilevisión

12/09/2025 09:47

Donald Trump anuncia que FBI detuvo a sospechoso de asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos comunicó la noticia en una reciente entrevista mientras la investigación del ataque continúa en curso.

Publicado por CHV Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que durante las últimas horas "con un alto grado de certeza" el FBI detuvo al principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

La noticia fue dada a conocer mientras el mandatario participaba de una entrevista con Fox News. 

De acuerdo a la información emitida por la prensa norteamericana, habría sido un familiar del autor de los disparos quien lo delató y permitió su captura. 

Donald Trump anuncia detención de sospechoso por asesinato de Charlie Kirk 

Un sujeto cuya identidad no ha sido revelada se mantiene detenido tras ser acusado de haber perpetuado los disparos que terminaron con la vida de Charlie Kirk. 

El activista político conservador estadounidense de 31 años murió el pasado miércoles luego de ser atacado a tiros mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah

El FBI ofrece 100.000 dólares a quien facilite información que permita la identificación y captura de su asesino. 

