Esto es TODO lo que se sabe del asesinato de Charlie Kirk tras conocerse nuevos antecedentes - Chilevisión

 Esto es TODO lo que se sabe del asesinato de Charlie Kirk tras conocerse nuevos antecedentes
11/09/2025 15:48

FBI tiene arma homicida: Destapan nuevos antecedentes del asesinato de Charlie Kirk

El activista murió por un disparo en medio de un acto en una universidad de Utah, Estados Unidos.

Este miércoles fue asesinado el activista político conservador Charlie Kirk en medio de un acto en la Universidad de Utah, en Estados Unidos.

El hombre de 31 años, conocido por fundar Turning Point USA y ser un ferviente adherente de Donald Trump, recibió un disparo.  

Ahora, el FBI se ha volcado en investigar el caso, mientras que han continuado apareciendo reacciones alrededor del mundo.

Dónde ocurrió el asesinato

El homicidio ocurrió al interior de un evento en la Universidad de Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem, Estados Unidos, frente a unas 2 mil personas. Tras el hecho, se suspendieron las clases y se desalojó el campus.

Arma homicida

Las autoridades federales dijeron haber recuperado un arma que se presume fue utilizada para tirotear al activista político. Se trata de un rifle de cerrojo con mira telescópica de gran potencia, hallado en una zona boscosa cerca del campus.

FBI publica dos fotografías del sospechoso

Este jueves, recoge Agencia EFE, el FBI divulgó dos fotografías del sospechoso de matar a Charlie Kirk. Se trata de un hombre que viste pantalones, polerón, gorro oscuro y que usa lentes de sol. 

Detenido quedó libre

Inicialmente, las autoridades comunicaron la detención de un sujeto por ser sospechoso del crimen. Sin embargo, tras ser interrogados, quedó en libertad.

Reacción de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó su cuenta de Truth Social para lamentar el hecho: "Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror".

Asimismo, anunció que lo condecorará de manera póstuma Medalla Presidencial de la Libertad. 

