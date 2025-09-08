 VIDEO | Turba saquea una joyería y propina golpiza a dueño: Hombre de 88 años sufrió derrame cerebral - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato Tragedia en Lampa tras nuevo turbazo: Delincuentes matan en su casa a joven y se llevan solo dos celulares Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones VIDEO | “Hay de todo en el edificio”: El registro que destapó agresión a inspectores en Estación Central “Ha sentido alivio”: Padre de víctima de torturas en Osorno habló por primera vez y relató cómo está su hijo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/09/2025 11:18

Turba saquea una joyería y propina golpiza a dueño: Hombre de 88 años sufrió derrame cerebral

Una veintena de antisociales ingresó a la tienda y arrasó con todo a su paso, huyendo con un cuantioso botín. El dueño, un hombre de 88 años, fue derivado a un hospital tras el ataque.

Publicado por CHV Noticias

Una turba de ladrones irrumpió y saqueó violentamente una joyería ubicada en San José, California, Estados Unidos

Una cámara de seguridad captó el momento en que alrededor de 20 sujetos ingresaron a la tienda tras romper un ventanal de vidrio usando una camioneta.

Estando adentro, los sujetos arrasaron con todo a su paso, destruyeron las vitrinas y se hicieron con un cuantioso botín de joyas, dinero y otras especies.

Además, un hombre de 88 años, quien se desempeña como dueño del negocio, sufrió una brutal golpiza que le provocó un derrame cerebral.

La policía de California se encuentra investigando el hecho, motivo por el que solicitaron cualquier información que pueda dar con el paradero de los delincuentes.

En tanto, el estado de salud del adulto mayor ha evolucionado positivamente, según informó su familia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Más de un año...”: Coté López presentó a su nuevo galán y detalló primer encuentro

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.

07/09/2025

Mujeres pueden recibir $297 mil por hijo: Revisa requisitos y desde qué edad accedes al beneficio

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que fue creado para incrementar las pensiones de las mujeres que cumplan con los requisitos, por cada hijo vivo, incluso aquellos que son adoptados.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

07/09/2025
Publicidad