VIDEO | Turba saquea una joyería y propina golpiza a dueño: Hombre de 88 años sufrió derrame cerebral - Chilevisión

Una turba de ladrones irrumpió y saqueó violentamente una joyería ubicada en San José, California, Estados Unidos.

Una cámara de seguridad captó el momento en que alrededor de 20 sujetos ingresaron a la tienda tras romper un ventanal de vidrio usando una camioneta.

Estando adentro, los sujetos arrasaron con todo a su paso, destruyeron las vitrinas y se hicieron con un cuantioso botín de joyas, dinero y otras especies.

Además, un hombre de 88 años, quien se desempeña como dueño del negocio, sufrió una brutal golpiza que le provocó un derrame cerebral.

La policía de California se encuentra investigando el hecho, motivo por el que solicitaron cualquier información que pueda dar con el paradero de los delincuentes.

En tanto, el estado de salud del adulto mayor ha evolucionado positivamente, según informó su familia.