Se infiltró en un matrimonio, compartió con los novios y se robó $60 millones de pesos - Chilevisión

Una celebración de matrimonio que prometía ser inolvidable por su magia y encanto, terminó siéndolo por un motivo muy distinto: un ladrón se robó $60 mil dólares e impactó a los novios e invitados.

El hecho ocurrió en una boda en Glendale, California, en Estados Unidos, poco después de la medianoche.

El sujeto en cuestión —aún no identificado— se habría 'autoinvitado' e infiltrado en la celebración, a la que asistió de camisa, pantalón y chaqueta formales, sin levantar sospechas.

Se estima que el atracador estuvo más de 90 minutos dentro de la fiesta antes de cometer el delito.

Cuando nadie lo estaba viendo, ocurrió lo impensado: El hombre irrumpió en uno de los salones y sustrajo una caja fuerte con regalos, dinero en efectivo y cheques que habían sido obsequiados por los invitados a los recién casados.

Rápidamente, el hombre huyó entre los salones de la celebración para luego darse a la fuga en un automóvil de la marca Mercedes Benz en dirección desconocida.

Dicho escape fue captado por las cámaras y ahora es clave para dar con su paradero.

La policía, encargada de resolver el caso, ha compartido parte de su descripción para facilitar su identificación: De aproximadamente 40 años, calvo, de complexión mediana y ascendencia blanca o de Medio Oriente.