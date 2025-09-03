 Joven cantaba al volante, perdió el control del auto y volcó: Todo quedó grabado y es viral - Chilevisión
03/09/2025 10:14

Joven cantaba al volante, perdió el control del auto y volcó: Todo quedó grabado y es viral

La mujer, identificada como Kaitlynn McCutcheon, protagonizaba un karaoke sobre ruedas con "Baby One More Time" de Britney Spears... hasta que ocurrió lo inesperado.

Publicado por CHV Noticias

Un insólito registro recorre hoy por hoy las redes sociales en todo el mundo y muestra a una joven conductora —quien iba cantando mientras manejaba— perder el control de su vehículo y volcarlo.

La mujer, identificada como Kaitlynn McCutcheon, vociferaba el mítico éxito "Baby One More Time" de la cantante estadounidense Britney Spears de forma apasionada.

Sin embargo, la escena tuvo un insospechado final cuando terminó volcando el auto.

¿El motivo? En medio del ímpetu de su karaoke, la tiktoker soltó el volante, lo que provocó que perdiera el control y causara el accidente.

Su teléfono celular, que estaba instalado justo frente a ella, captó la inesperada escena en que el vehículo comienza a dar vueltas y, se presume, queda destruido.  

Aunque su cara es de shock total, la propia usuaria que viralizó el video reconoce en sus redes estar "bien" y que la máquina sigue siendo funcional. 

