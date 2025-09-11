 FBI divulga fotos del presunto autor del crimen de Charlie Kirk: Dieron importante descripción - Chilevisión
11/09/2025 18:01

FBI divulga fotos del presunto autor del crimen de Charlie Kirk: Dieron importante descripción

La división de Salt Lake City de la agencia federal difundió dos imágenes donde aparece un hombre vestido con un jockey, gafas de sol oscuras y una camiseta negra manga larga.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El FBI ha difundido este jueves dos imágenes del presunto autor del tiroteo donde fue asesinado el activista Charlie Kirk, influencer pro Donald Trump y líder de una de las organizaciones juveniles de derecha más influyentes de Estados Unidos.

Solicitamos la colaboración ciudadana para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah”, publicó la división de Salt Lake City, Utah, de la agencia federal. 

En ambas fotografías aparece un hombre vestido con un jockey, gafas de sol oscuras y una camiseta negra de manga larga con una imagen estampada con lo que parece ser una bandera estadounidense.

Sin embargo, en una de ellas, que ha suscitado mayor interés, se muestra subiendo una escalera, en la cual podría estar dirigiéndose a la azotea desde donde efectuó el disparo que terminó con la vida del dirigente político.

Por otra parte, el FBI confirmó esta jornada que ha obtenido algunas pistas sobre el tirador: un rifle con cerrojo "de alta capacidad", huellas dactilares y "buenas" imágenes de video, que situan al presunto asesino a unos 185 metros de la carpa donde estaba Kirk.

Estas fueron las últimas palabras de Kirk

Mientras el supuesto asesino sigue profugo, el presidente Trump encabezó este jueves homenajes en su memoria. Ayer dos personas fueron arrestadas inmediatamente después del tiroteo, pero luego fueron liberados sin cargos.

Según muestra un registro previo a la balacera, Charli Kirk se encontraba dictando una charla a universitarios bajo una carpa con el logo de "The American Comeback Tour" y el eslogan "Prove Me Wrong" (Demuéstrame que estoy equivocado).

“¿Sabes cuántas personas transgénero en Estados Unidos han sido autores de tiroteos masivos en los últimos 10 años?”, preguntó uno de los asistentes en el evento. “Demasiados”, respondió el activista de 31 años.

El autor de la pregunta dijo que el total era cinco y agregó: "¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?".

Kirk contestó: “¿Con o sin contar la violencia de pandillas?”, siendo estas sus últimas palabras en vida pues, segundos después, una bala lo alcanzó y provocó el crimen que conmociona al país norteamericano.

