VIDEO | Trump reveló momento exacto del fatal ataque de EEUU a barco “narcoterrorista del Tren de Aragua” - Chilevisión

02/09/2025 19:55

VIDEO | Trump reveló momento exacto del fatal ataque de EEUU a barco “narcoterrorista del Tren de Aragua”

El mandatario confirmó que el ataque terminó con la vida de 11 “terroristas en combate”, quienes “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló esta tarde el video del momento exacto en que la armada norteamericana destruyó un barconarcoterrorista” que supuestamente provenía de Venezuela.

El registro fue compartido por las redes sociales de la Casa Blanca y muestra el instante en que la nave estalló tras recibir un impacto proveniente de uno de los buques estadounidenses desplegado en el mar Caribe.

Según confirmó el mismo mandatario, el ataque dio muerte a 11 “terroristas en combate”, quienes “se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

Ataque a embarcación venezolana

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua (TDA), identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, relató Trump en la publicación del video.

“El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, sumó.

En esa línea, aclaró que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU resultó herido. Asimismo, lanzó una advertencia: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos“.

