"Una guerra en todo el continente...": Maduro tensiona relación con EEUU y amenaza a Trump - Chilevisión

Exdiputado argentino quedó en prisión preventiva tras intentar ingresar municiones a Chile De Quilicura a Puente Alto: El error garrafal que hizo caer a los asesinos del "Guatón Mutema" Violento choque en Franklin con Sierra Bella: Hay un herido y cortes de tránsito Crimen del "Guatón Mutema": El dato clave que levantó su posible vínculo con el Tren de Aragua
02/09/2025 09:29

"Una guerra en todo el continente...": Maduro tensiona relación con EEUU y amenaza a Trump

A través de una conferencia de prensa, el mandatario venezolano declaró que su país enfrenta una de las mayores amenazas y arremetió contra el despliegue naval que ha realizado Estados Unidos en el Caribe.

Nicolás Maduro aumentó la tensión entre Venezuela y Estados Unidos tras arremeter en contra del presidente norteamericano Donald Trump y calificarlo de estar llevando a cabo una operación criminal en el territorio. 

Las declaraciones se dan en el marco de una conferencia de prensa y en medio de semanas complejas entre Washington y Caracas

El despliegue naval de EEUU a costas sudamericanas y las órdenes de captura a autoridades venezolanas son solo algunas de las medidas que han agudizado el conflicto.

Nicólas Maduro amenaza con una "guerra completa"

Este lunes el mandatario venezolano afirmó que su país enfrenta una amenaza nunca antes vista y que frente al más mínimo ataque movilizará a sus Fuerzas Armadas. 

"Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear, apuntan a Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse", declaró. 

Agregando que si EEUU decide activar su operación, las consecuencias serían "una guerra completa, en todo el continente". 

Estados Unidos realiza despliegue naval en el Caribe

Durante las últimas semanas, desde Washington ordenaron un despliegue naval argumentando que buscan erradicar las amenazas de los carteles de droga latinoamericanos.  Esta medida apunta directamente en contra el "Cartel de los Soles" vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, según han señalado desde el gobierno estadounidense.

