Súper lunes en Santiago: así funcionarán buses, Metro y autopistas de la RM - Chilevisión

Con el fin del verano y a solo horas de que llegue el tradicional “súper lunes”, las autoridades anunciaron un plan especial para enfrentar la congestión y el aumento de desplazamientos en la Región Metropolitana.

La medida pretende responder al regreso simultáneo de estudiantes y trabajadores, junto al retorno masivo de vehículos a la capital tras el término de las vacaciones de verano.

A raíz de lo anterior, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, hizo un llamado a conducir con responsabilidad ante el aumento del flujo vehicular. En la misma línea, advirtió que en lo que va del 2026 "llevamos alrededor de 235 fallecidos por accidentes viales".

Coordinación operativa con Carabineros de Chile y los concesionarios de autopistas, junto al despliegue de flota con 70 vehículos de emergencias, son algunas de las medidas.

Súper Lunes en Metro y RED: Las medidas del transporte público para reducir congestión

Desde el Metro de Santiago también buscan prevenir las altas aglomeraciones en horas peak, por lo cual el servicio prometió las siguientes mejoras:

24 trenes adicionales: Reducción de tiempos de espera en andenes y más oferta de transporte en toda la red. 12 nuevos convenios de seguridad con municipios 410 cámaras corporales de última generación Más de 40 mil operativos de control de delitos e incivilidades Nuevos guardias tácticos en estaciones



Las autoridades anticipan que estas medidas estarán vigentes durante la primera mitad de marzo, periodo en el que se concentra el mayor retorno a la rutina laboral y escolar en la capital de Chile.

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció que el sistema de transporte público también contará con un refuerzo especial. El subsecretario Jorge Daza informó que se sumarán "más de 1.200 buses al sistema Red Movilidad", aumentando en un 25% la frecuencia habitual.