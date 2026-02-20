“Un dolor de cabeza”: La queja que más se repite por la Gala de Viña 2026 en redes - Chilevisión

El público y los internautas reaccionaron rápidamente en redes sociales cuestionando varios problemas que quedaron en evidencia durante la transmisión.

La gala del Festival de Viña 2026 se robó la atención en la primera horas con fuertes críticas que surguieron en redes sociales.

Y es que durante los primeros bloques del show los internautas hicieron notar varios detalles en la organización y problemas en la transmisión.

Las primeras reacciones se dirigieron hacia el audio y la musicalización del show, debido a que la música estaba muy alta e impedía escuchar lo que decían los animadores e invitados.

“Horrible el audio de la gala y los recuadros no me gustan me distrae”, “bajen la música” y “BAJEN EL VOLÚMEN DE LA MÚSICA DE LA TRANSMISIÓN, que no se escucha nada bien”, lanzaron.

Otros cuestionamientos también apuntaron a detalles en la organización en la transmisión, ya que muchos de los televidentes criticaron que no se alcanza a apreciar bien a los invitados debido a que pasaban muy rápido.

Lo mismo ocurrió con problemas debido a cambios repentinos de escenario que se vieron en pantalla.

“¡Van muy rápido!¡ No se alcanza a ver una cuando ya sale la otra!”, “loco o las graderías o los invitados pero por fa ya me está dando dolor de cabeza con tanta toma desordenada” y “van demasiado rápido me pone nervioso y se notan muy pauteados demasiado rápido bajen el volumen a esa Banda que el otro año se música piola”, fueron algunas de las críticas.

Las críticas a la gala de Viña 2026

@Mega #GalaViña2026 @meganoticiascl BAJEN EL VOLÚMEN DE LA MÚSICA DE LA TRANSMISIÓN, que no se escucha nada bien! — P G (@Onerockatatime) February 21, 2026

Van muy rápido!!! No se alcanza a ver una cuando ya sale la otra! #GalaViña2026 — Xris 🎮💪 (@xristian36) February 21, 2026

Bajen la musica #GalaViña2026 — Olivia (@emg852) February 21, 2026

#GalaViña2026 horrible el audio de la gala y los recuadros no me gustan me distrae el recuadro de los periodistas de señas..los subtitulo...mucho desorden — Teresa de Jesus (@Teresapz) February 21, 2026

Bajen un poco la musica #GalaViña2026 — Camilo (@YohanCa80438542) February 21, 2026