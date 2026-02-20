 “Un dolor de cabeza”: La queja que más se repite por la Gala de Viña 2026 en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto VIDEO | Héroes anónimos: Los emotivos relatos de vecinos que ayudaron en la tragedia de Renca Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/02/2026 23:02

“Un dolor de cabeza”: La queja que más se repite por la Gala de Viña 2026 en redes

El público y los internautas reaccionaron rápidamente en redes sociales cuestionando varios problemas que quedaron en evidencia durante la transmisión.

Publicado por CHV Noticias

La gala del Festival de Viña 2026 se robó la atención en la primera horas con fuertes críticas que surguieron en redes sociales. 

Y es que durante los primeros bloques del show los internautas hicieron notar varios detalles en la organización y problemas en la transmisión. 

Las primeras reacciones se dirigieron hacia el audio y la musicalización del show, debido a que la música estaba muy alta e impedía escuchar lo que decían los animadores e invitados. 

“Horrible el audio de la gala y los recuadros no me gustan me distrae”, “bajen la música” y “BAJEN EL VOLÚMEN DE LA MÚSICA DE LA TRANSMISIÓN, que no se escucha nada bien”, lanzaron.

Otros cuestionamientos también apuntaron a detalles en la organización en la transmisión, ya que muchos de los televidentes criticaron que no se alcanza a apreciar bien a los invitados debido a que pasaban muy rápido. 

Lo mismo ocurrió con problemas debido a cambios repentinos de escenario que se vieron en pantalla.

 “¡Van muy rápido!¡ No se alcanza a ver una cuando ya sale la otra!”, “loco o las graderías o los invitados pero por fa ya me está dando dolor de cabeza con tanta toma desordenada” y “van demasiado rápido me pone nervioso y se notan muy pauteados demasiado rápido bajen el volumen a esa Banda que el otro año se música piola”, fueron algunas de las críticas. 

Las críticas a la gala de Viña 2026

/cgi-cpn/prontus_art_ficha.cgi?_file=20260220212110.html&_fid=fid_noticia&_prontus_id=chilevision

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

“Le hizo bien separarse...”: Los memes que ha dejado la Gala de Viña 2026 en redes sociales

La gala de Viña 2026 ha dejado una serie de memes en las redes sociales, de internautas que comentan los looks que llevan los famosos.

20/02/2026

¿Mensaje para Fran Virgilio? Karol Lucero lanzó indirecta tras aplaudido vestido en Gala De Viña 2026

A solo minutos del paso de su ex pareja por la gala de Viña, el influencer apareció en sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores.

20/02/2026

EXCLUSIVO | Detienen a cuñado de empresario asesinado: Sería autor intelectual y suegro de Gyvens Laguerre

El hombre, quien además sería suegro del ex Reggaeton Boys que también fue capturado, es investigado por el crimen del empresario Jaime Solanes Mestre.

20/02/2026

“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

20/02/2026