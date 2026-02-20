“Todo que ver”: El osado look de Jean Philippe Cretton que sacó aplausos en la gala de Viña 2026 - Chilevisión

El comunicador desfiló con un conjunto completamente negro, compuesto por una túnica larga sin mangas de corte recto. "Siempre se trata de hacer algo diferente", señaló.

Jean Philippe Cretton sorprendió este viernes con un osado vestuario en la gala del Festival de Viña del Mar 2026.

El comunicador desfiló con un conjunto completamente negro, compuesto por una túnica larga sin mangas de corte recto y asimétrico, que caía por debajo de la cadera, combinada con pantalones amplios del mismo tono.

La silueta fluida y minimalista le dio un aire vanguardista y elegante, alejándose del clásico traje formal de gala.

En cuanto a los accesorios, destacó un collar metálico grueso tipo cadena. Sumó además un aro en una oreja, reforzando la estética alternativa.

"Siempre se trata de hacer algo diferente, quizás un pelín más sobrio que otras veces", comentó Cretton al ser entrevistado en la alfombra roja.

Reacciones en redes por look de Jean Philippe Cretton

El atuendo del periodista no pasó desapercibido para los televidentes, quienes a través de la plataforma X lo llenaron de elogios.

"El outfit todo que ver", "nuestro Jared Leto", "¿Jean Philippe o Ragnar?", "rupturista y estiloso", "yo siempre te vi bien", fueron parte de los comentarios.

Revisa algunas reacciones acá:

Jean Phillipe cretton le doy 10 de 10

Siempre distinto, sale del look aburrido típico de hombre

Además es Acuario igual que yo 🥰🫶

#galaviña2026 pic.twitter.com/HEZ4swNakA — Maquiz (@macarcoiris) February 21, 2026

#GalaViña2026 quien es quien Jean Philippe o Ragnar pic.twitter.com/fvmERCznPI — RodrigoKotoVidela (@cotovidela) February 21, 2026

Jean Philippe con ese outfit TODO QUE VER #GalaViña2026 pic.twitter.com/xZjGTyK0cX — Mía ღ (@sorouuu__) February 21, 2026