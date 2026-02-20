 “Todo que ver”: El osado look de Jean Philippe Cretton que sacó aplausos en la gala de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto VIDEO | Héroes anónimos: Los emotivos relatos de vecinos que ayudaron en la tragedia de Renca Gobierno envió nota de protesta a la Casa Blanca por revocación de visas a funcionarios chilenos “Ustedes saben cómo es mi mamá”: Hija de Helhue Sukni responde por las amenazas de su madre tras robo Suma y sigue: Ahora un turista de EEUU deberá donar $3 millones tras usar fuego en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/02/2026 22:30

“Todo que ver”: El osado look de Jean Philippe Cretton que sacó aplausos en la gala de Viña 2026

El comunicador desfiló con un conjunto completamente negro, compuesto por una túnica larga sin mangas de corte recto. "Siempre se trata de hacer algo diferente", señaló.

Publicado por CHV Noticias

Jean Philippe Cretton sorprendió este viernes con un osado vestuario en la gala del Festival de Viña del Mar 2026.

El comunicador desfiló con un conjunto completamente negro, compuesto por una túnica larga sin mangas de corte recto y asimétrico, que caía por debajo de la cadera, combinada con pantalones amplios del mismo tono.

La silueta fluida y minimalista le dio un aire vanguardista y elegante, alejándose del clásico traje formal de gala.

En cuanto a los accesorios, destacó un collar metálico grueso tipo cadena. Sumó además un aro en una oreja, reforzando la estética alternativa.

"Siempre se trata de hacer algo diferente, quizás un pelín más sobrio que otras veces", comentó Cretton al ser entrevistado en la alfombra roja.

Reacciones en redes por look de Jean Philippe Cretton

El atuendo del periodista no pasó desapercibido para los televidentes, quienes a través de la plataforma X lo llenaron de elogios.

"El outfit todo que ver", "nuestro Jared Leto", "¿Jean Philippe o Ragnar?", "rupturista y estiloso", "yo siempre te vi bien", fueron parte de los comentarios.

Revisa algunas reacciones acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

“Qué plancha...”: Cote López se llena de críticas por particular gesto con su novio en la Gala de Viña 2026

María José "Cote" López debutó esta jonada en la gala de Viña 2026, sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales.

20/02/2026

EXCLUSIVO | Detienen a cuñado de empresario asesinado: Sería autor intelectual y suegro de Gyvens Laguerre

El hombre, quien además sería suegro del ex Reggaeton Boys que también fue capturado, es investigado por el crimen del empresario Jaime Solanes Mestre.

20/02/2026

¿Error en vivo? Pamela Díaz mostró su radical cambio de look en pleno live antes de la Gala de Viña 2026

A pesar de que en algunos momentos de la grabación tuvo su cabeza cubierta, la fiera mostró su nuevo peinado.

20/02/2026

“Siempre defendí delincuentes”: El mea culpa de Helhue Sukni tras robo a sus padres de 89 años

La abogada se refirió a los asaltantes que intimidaron a sus padres y dio a conocer más detalles de lo ocurrido en un nuevo video publicado en sus redes sociales.

20/02/2026