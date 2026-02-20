“Nunca fue venganza...”: Fran Virgilio confirmó que usó vestido inspirado en Lady Di en la Gala de Viña - Chilevisión

La influencer, empresaria y modelo se convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche luego de desfilar en el Sporting Club de la Ciudad Jardín. En Instagram confirmó que se inspiró en la princesa.

Entre los primeros lugares de Tendencias en redes sociales se posicionó la modelo e influencer Francisca Virgilio luego de su deslumbrante paso por la Gala del Festival de Viña del Mar.

La también empresaria caminó por la alfombra roja del Sporting Club de la Ciudad Jardín con un sobrio vestido color negro, que en su parte superior dejó ver sus hombros con un elegante escote.

Como accesorio tampoco pasó desapercibido un collar blanco, aparentemente de perlas, que tuvo incrustado un diamante de gran tamaño, el cual hizo juego con sus uñas color rojo burdeo.

El conjunto causó reacciones inmediatas entre los internautas, pues cientos de comentarios coincideron en lo mismo: Virgilio ocupó el famoso "vestido de la venganza" que utilizó la Princesa Diana en junio de 1994.

¿Cuál es la historia del vestido de la venganza de Lady Di? En simple, se trata de un vestido bastante similar al de Virgilio que Diana lució el mismo día en que su todavía esposo, el príncipe Carlos, anunció públicamente su amorió con Camilla Parker Bowles.

"¿Idea mía o la Fran Virgilio se inspiró en la Lady Di", "¿Fran Virgilio quiso emular el vestido de la venganza o no? " Y "Fran Virgilio con su vestido de la venganza, divina sin acompañante les diré", fueron algunos de los comentarios.

Fran Virgilio confirmó "vestido de la venganza"

Minutos después de su aparición en el evento, la propia creadora de contenidos confirmó las especulaciones al afirmar que se inspiró en la fallecida integrante de la realeza británica.

"Nunca fue venganza, es empoderamiento 🖤 Lady F.", fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con un video en el que aparece luciendo y modelando el atuendo.