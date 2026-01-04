Armada venezolana respalda a Maduro y denuncia “asesinato a sangre fría” de su equipo de seguridad - Chilevisión

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un llamado a liberar al líder del régimen, capturado desde ayer por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Este domingo, la Armada venezolana emitió un comunicado oficial en el que anunciaron su respaldo a Nicolás Maduro, afirmaron que fue "secuestrado" por Estados Unidos y exigieron su liberación.

"Es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031, es el auténtico y genuino líder constitucional (...) exigimos la pronta liberación de nuestro Comandante en Jefe, presidente de todos los venezolanos y venezolanas, y de la primera dama de la República, Cilia Flores", expresaron.

En su alocución, además, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó que durante la intervención hubo asesinatos "a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad (de Maduro), soldados y soldadas inocentes, y ciudadanos inocentes".

De inmediato, el secretario de Estado informó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá, en condición de encargada, "todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

Padrino López también agradeció "la pronta respuesta de casi todos los gobiernos del mundo, y de los pueblos del mundo": "Ayer pudimos ver manifestaciones populares en todas partes y gobiernos legítimos, con sus excepciones, rechazando esto".

Finalmente, compartió una reflexión sobre los ataques, los que calificó como "una grosera intervención sobre la soberanía": "Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado o país".

Mira acá el video: