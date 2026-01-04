 Armada venezolana respalda a Maduro y denuncia “asesinato a sangre fría” de su equipo de seguridad - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/01/2026 13:06

Armada venezolana respalda a Maduro y denuncia “asesinato a sangre fría” de su equipo de seguridad

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un llamado a liberar al líder del régimen, capturado desde ayer por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, la Armada venezolana emitió un comunicado oficial en el que anunciaron su respaldo a Nicolás Maduro, afirmaron que fue "secuestrado" por Estados Unidos y exigieron su liberación.

"Es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031, es el auténtico y genuino líder constitucional (...) exigimos la pronta liberación de nuestro Comandante en Jefe, presidente de todos los venezolanos y venezolanas, y de la primera dama de la República, Cilia Flores", expresaron.

En su alocución, además, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó que durante la intervención hubo asesinatos "a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad (de Maduro), soldados y soldadas inocentes, y ciudadanos inocentes".

De inmediato, el secretario de Estado informó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá, en condición de encargada, "todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

Padrino López también agradeció "la pronta respuesta de casi todos los gobiernos del mundo, y de los pueblos del mundo": "Ayer pudimos ver manifestaciones populares en todas partes y gobiernos legítimos, con sus excepciones, rechazando esto".

Finalmente, compartió una reflexión sobre los ataques, los que calificó como "una grosera intervención sobre la soberanía": "Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado o país".

Mira acá el video:

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Lo último

Lo más visto

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

04/01/2026

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

04/01/2026

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

04/01/2026

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

04/01/2026